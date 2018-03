A Arsenal do Alfeite S.A aprovou um investimento de 2,5 milhões de euros para dar início às obras de dragagem do canal de acesso à doca e para o reequipamento das oficinas, visando a manutenção dos submarinos.

Em declarações à Lusa, o presidente do conselho de administração da Arsenal do Alfeite S. A., contra-almirante José Belo, afirmou que a deliberação hoje aprovada prevê um investimento de 2,5 milhões de euros para aquelas obras e aquisições.

O concurso público para as obras de dragagem do canal de acesso e bacia de manobra da doca seca da Arsenal terá um valor base de 500 mil euros, disse. O restante será aplicado no reequipamento das oficinas, incluindo o fabrico de “ferramentas especiais” e “equipamentos de prova” adiantou.

A dragagem do canal de acesso à doca e o reequipamento das oficinas eram “essenciais” para dotar o estaleiro da capacidade para as revisões programadas dos submarinos da Marinha portuguesa. A revisão do “Arpão” está planeada para começar “a partir de setembro”, disse.

A par da “capacitação material”, está a decorrer o processo de “formação e treino do pessoal da empresa desde há cerca de um ano” nos estaleiros do fabricante, TKMS, na Alemanha, sublinhou.

Em declarações à Lusa, o secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, considerou que a capacitação dos estaleiros da Arsenal do Alfeite “é um passo importante” para a empresa, de capitais 100% públicos, e para a “capacidade operacional da Marinha”.

O secretário de Estado sublinhou ainda o acordo entre a Alfeite S.A e o fabricante alemão TKMS que prevê a possibilidade de a reparação e manutenção de outros submarinos do mesmo fabricante poder vir a ser feita em Portugal.