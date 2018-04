“Não são compreensíveis nem aceitáveis os resultados, fruto do subfinanciamento e das regras de atribuição, que não garantem uma distribuição territorial justa e deixam sem qualquer apoio várias estruturas de criação de reconhecido mérito, pondo em causa a sua continuidade”, lê-se no requerimento assinado pelo deputado bloquista Jorge Campos.

O BE lembra que em 14 de fevereiro chamou o ministro da Cultura à Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para prestar esclarecimentos sobre a situação do serviço público e das entidades artísticas que o prestam, face ao atraso no concurso para financiamentos plurianuais da Direção Geral das Artes.

“Um mês e meio depois, conhecidos os resultados preliminares de todas as áreas disciplinares, este grupo parlamentar vê agora necessidade de novos esclarecimento da parte da tutela”, acrescenta.

No caso do teatro, adianta o BE, “Coimbra e Évora ficam sem as principais estruturas de criação e, no Porto, os principais festivais ficam sem meios". "Companhias com mais de 50 anos de trabalho, como o Teatro Experimental do Porto e o Teatro Experimental de Cascais, ficam sem apoios”.