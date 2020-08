Este artigo é sobre Leiria . Veja mais na secção Local

Leiria quer afirmar-se como “galeria de arte”. Quatro paredes gigantes vão ser pintadas na cidade e cada obra contará uma história no âmbito do projeto “Leiria, paredes com história: ARTE PÚBLICA”, que se inicia no dia 7 de setembro.

Participação de Jorge Charrua - "Leiria, Paredes com História: na edição de 2019 Jorge Charrua