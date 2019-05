Rosa Mendonça tem a sua vida profissional, trabalha na Santa Casa da Misericórdia do Corvo, e só confeciona as tradicionais boinas "nas horas vagas", mas admite que "não tem mãos a medir", porque "a procura é cada vez maior".

A venda é feita na sua própria casa num espaço específico, mas Rosa também recebe encomendas através da sua página no 'Facebook'.

“Já quase que tenho dificuldade em ter 'stocks' para a procura. É que a confeção ainda é demorada”, explicou, acrescentando que já chegou a dar formação a nove pessoas, mas atualmente só Rosa e mais duas pessoas confecionam as boinas.

A boina do Corvo é feita em tricot, com um conjunto de cinco agulhas, originalmente em lã local tingida de azul-escuro, com uma barra estreita (grega), trabalhada com o tradicional branco natural, enquanto no topo é colocado um pompom.

"Com a prática não é difícil. Mas, claro que a confeção tem as suas técnicas. São feitas com cinco agulhas em movimentos circulares para não terem costuras", especificou Rosa Mendonça, que já faz o produto desde os 14 anos.

Rosa garante que a fama das boinas do Corvo já chegou "bem longe", manifestando-se muito satisfeita por ver que agora este é um produto certificado.

O cineasta Gonçalo Tocha, que fez um filme sobre a ilha do Corvo, foi um dos maiores divulgadores em anos recentes da tradicional boina do Corvo.

Nota: A foto que ilustra este artigo foi retirada da página de Facebook do Centro Regional de Apoio ao Artesanato com uma dedicatória à artesã Inês da Conceição Mendonça de Inês referida no artigo.