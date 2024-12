No quarto episódio da segunda temporada do podcast Palavrões da Ciência, exploramos o fascinante mundo dos insetos polinizadores. Sabia, por exemplo, que existem muitas outras espécies de abelhas além da abelha do mel e que desempenham um papel fundamental na polinização? E que há hotéis para abelhas, borboletas noturnas e até moscas com crise de identidade?

Neste episódio, Marco Neves e Cristina Soares entrevistam um casal de investigadores: a Sílvia Castro e o João Loureiro. São ambos professores no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra e coordenam o Flower Lab e o PolinizAção. Ao longo da nossa conversa, a Sílvia e o João falam-nos sobre insetos polinizadores e quão fundamentais são para manterem as frutas e os legumes nas nossas mesas. Para além disso também descobrimos que estas pequenas criaturas são uma espécie de… taxistas do amor. O Marco traz-nos a origem da palavra abelha que, ao que parece, vem de “carinhosa”. Vale a pena ouvir! __ Palavrões da Ciência é um podcast produzido pela MadreMedia e apresentado por Cristina Soares e Marco Neves. A partir de palavras do dia a dia e de alguns palavrões, perguntam a cientistas portugueses o que andam a investigar e que surpresas nos trazem sobre o que nos rodeia.