A pena suspensa de um ano será condicionada ao uso de uma pulseira eletrónica. O tribunal também condenou o irmão de Paul Pogba a uma multa de 20.000 euros por participar numa tentativa de extorsão de 13 milhões de euros contra o seu irmão em 2022 e por pressionar o jogador, a sua família e os seus agentes para tentar obter essa quantia.

Os outros cinco réus, amigos de infância ou conhecidos de Paul Pogba, foram considerados culpados de extorsão, restrição e detenção ilegal, bem como participação numa conspiração criminosa, e foram condenados a penas de prisão de até oito anos e multas entre 20.000 e 40.000 euros.

A única acusação que não foi confirmada, conforme solicitado pela procuradoria, foi a de sequestro.

Roushdane K., considerado o mentor da operação e o único a ser preso, foi condenado a oito anos de prisão, conforme solicitado pela procuradoria.

Adama C. foi condenado a cinco anos de prisão com uma sentença de prisão. Amigo íntimo de infância do jogador de futebol, deixou a sala de audiências algemado e escoltado pela polícia.

Mamadou M. recebeu uma sentença de cinco anos de prisão, com 12 meses de suspensão.

Finalmente, Machikour K. e Boubacar C. foram condenados a quatro anos de prisão, com dois anos de suspensão para um dos réus e até três anos de suspensão para o outro.

O “caso Pogba” começou na noite de 19 para 20 de março de 2022, quando o jogador de futebol caiu numa armadilha num apartamento em Montévrain, na região de Paris.

Dois homens apontaram armas para ao jogador e exigiram 13 milhões de euros do médio, que na altura jogava no Manchester United e depois na Juventus.

O caso veio à tona depois de alguns vídeos terem surgido na Internet, em agosto de 2022, nos quais Mathias Pogba acusava Paul de ter enfeitiçado Kylian Mbappé, seu companheiro de equipa na seleção.