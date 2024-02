Com início a 10 de fevereiro, o ano novo chinês termina a 28 de janeiro de 2025. Em Pequim, as celebrações já começaram, estando a China à frente de Portugal por oito horas.

Na Índia, 5h30 à frente de Portugal, também já começaram as celebrações. No este da Índia, na denominada China Town da cidade de Koldata, o tradicional desfile já começou, naquele que será o Ano do Dragão.

Símbolo de poder e vigor, o dragão é a única criatura mítica entre os animais do zodíaco chinês. A cultura chinesa acredita que este signo traz sorte, força e saúde. O início do Ano Novo Lunar na China é assinalado com uma semana de feriado que, em 2024, será de 10 a 17 de fevereiro. Contudo, as comemorações podem durar até 15 dias e muitos trabalhadores tiram férias antes e depois do período festivo para visitarem os seus familiares.