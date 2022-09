O ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid declarou ao canal Sky News que seguiu na fila para entrar em Westminster Hall, onde está o caixão, em homenagem a uma rainha "especial", que morreu a 8 de setembro aos 96 anos.

Beckham, de 47 anos, foi visto com roupa solene, vestindo um boné escuro, fato e gravata enquanto esperava na fila para prestar sos eus respeitos.

"Este dia seria sempre um dia difícil", disse à Sky News. "Os nossos pensamentos estão com a família, é muito especial ouvir todas as histórias das pessoas aqui", acrescentou.

"O momento mais especial para mim foi receber minha OBE [Order of the British Empire]", a Ordem do Império Britânico, uma honra que recebeu da rainha em 2003, continuou. "Levei os meus avós comigo, eram grandes monárquicos", lembrou.

O ex-jogador de futebol considerou ter "tido muita sorte de poder ter alguns momentos como este" com a monarca com o reinado mais duradouro da história do Reino Unido. "É um dia triste, mas um dia para ser lembrado", frisou.

Beckham explicou que apareceu na fila logo pela manhã, esperando evitar o horário mais movimentado, mas que o seu plano foi frustrado. "Achei que chegar às duas da manhã seria um pouco mais calmo, mas estava errado", disse ele à ITV News.

A Sky News falou com o ex-jogador às 14:00, 12 horas depois de ter entrado na fila. Já dentro da capela, Beckham foi visto a lacrimejar, enquanto prestava homenagem à rainha.

A morte de Isabel II provocou uma mobilização popular em massa no Reino Unido.

Milhares de pessoas passaram pela sua capela ardente desde quarta-feira à noite e outras tantas continuam a fazer uma fila quilométrica com a esperança de poder ver o seu caixão antes do funeral de Estado e enterro previstos para segunda-feira.