A cerimónia de boas-vindas no Palácio do Planalto, sede do poder executivo federal, incluiu revista à guarda de honra e alas de cortesia.

No cimo da rampa principal, onde Lula da Silva esperava Marcelo Rebelo de Sousa, os dois chefes de Estado cumprimentaram-se com um abraço. A seguir, assistiram à execução dos hinos nacionais de Portugal e do Brasil.

Ao seu lado, um pouco atrás, estavam a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, em substituição do ministro, e o ministro português de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que acompanha o Presidente português nesta visita oficial.

No interior do palácio, Lula da Silva e Marcelo Rebelo de Sousa posaram perante os repórteres de imagem e seguiram para um encontro a dois, depois alargado às respetivas comitivas.

O Presidente português entrou no Palácio do Planalto cerca das 11h15 locais (14h15 em Portugal continental) e saiu, acompanhado por Lula da Silva até à porta, perto das 13h00 locais.

Marcelo Rebelo de Sousa, defensor entusiasta de uma "aliança fraterna" com o Brasil, está de visita ao país pela nona vez como chefe de Estado, a segunda com Lula da Silva de volta à presidência do Brasil para um terceiro mandato, que anteviu como "um período promissor" nas relações bilaterais.

O Presidente português chegou no domingo ao Recife, para uma visita a convite do seu homólogo, que termina hoje, na capital federal, e antecede a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira.

Na classificação da Presidência da República Portuguesa, esta não é uma visita de Estado, pelo que a comitiva de Marcelo Rebelo de Sousa não inclui deputados. No entanto, para as autoridades brasileiras, tem o estatuto de visita de Estado.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, estará hoje presente nos dois pontos últimos do programa do Presidente da República: a entrega do Prémio Camões à poeta brasileira Adélia Prado e um jantar de Estado, ambos no Palácio Itamaraty.

Na quarta-feira, dia em que Marcelo Rebelo de Sousa regressará a Portugal, será Luís Montenegro a reunir-se com Lula da Silva, durante a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, em Brasília, na qual está prevista a participação de 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP.

Hoje, mais tarde, na capital brasileira, o chefe de Estado português terá encontros no Senado, na Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal.

Lula da Silva esteve em Portugal em abril de 2023, para uma visita de Estado, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, para a 13.ª Cimeira Luso-Brasileira e para a entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, quando estava em funções o anterior Governo do PS chefiado por António Costa.

Esta visita do Presidente português, com a entrega do Prémio Camões a Adélia Prado, que se fará representar por um familiar, seguida de cimeira entre governos, segue o mesmo modelo de há dois anos.

Durante a anterior presidência de Jair Bolsonaro, o chefe de Estado português reuniu-se por duas vezes com Lula da Silva em São Paulo, em 2021 e 2022. Uma dessas reuniões levou o então Presidente do Brasil a cancelar um almoço entre os dois em Brasília.

Depois da eleição de Lula da Silva, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu-o no Palácio de Belém, em Lisboa, ainda enquanto Presidente eleito, em 18 de novembro de 2022.

Em 1 de janeiro de 2023, esteve em Brasília na posse de Lula da Silva como Presidente, que o recebeu, no dia seguinte, no Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

*Por Inês Escobar de Lima (texto)