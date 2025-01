A pesquisa contou com a participação de investigadores do Centro de Ecologia Funcional (CFE), do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) e da Universidade Estadual de Santa Catarina (Brasil), anunciou hoje a FCTUC, em nota enviada à agência Lusa.

“Os resultados do estudo mostram que as plantações de eucalipto têm uma densidade de invertebrados inferior à das outras plantações florestais, mas superior à das pastagens e sistemas agroflorestais”, revelou a investigadora do CFE e da Universidade de Vigo, Raquel Juan-Ovejero.

A diversidade de invertebrados, acrescentou, é menor nas plantações de eucalipto em comparação com as florestas nativas, mas maior do que em outras plantações florestais.

“Além disso, os impactos variam conforme o tipo de plantação e fatores climáticos, como temperatura e precipitação”, afirmou.

Para alcançar os objetivos deste estudo, os especialistas realizaram uma meta-análise global que integrou evidência científica de 26 estudos publicados, permitindo a comparação dos impactos das plantações de eucalipto com os de outros usos do solo, incluindo florestas nativas, outras plantações florestais, pastagens, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta e áreas invadidas por acácias.

A investigação procurou também identificar fatores que influenciam esses impactos, como o tipo de plantação e as variáveis climáticas.

A líder do estudo considerou “crucial a integração de informação em futuros estudos sobre as propriedades físico-químicas do solo, a idade das árvores, os métodos de amostragem e as práticas de gestão florestal, para melhorar a compreensão dos efeitos das plantações de eucalipto sobre os invertebrados, o solo e a biodiversidade em geral”.

“Os resultados que obtivemos têm um impacto significativo tanto no avanço do conhecimento científico como na prática da gestão florestal”, sublinhou.

De acordo com os especialistas, os invertebrados desempenham um papel crucial nos ecossistemas, como a decomposição de matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes.

O artigo científico “Effects of Eucalypt Monoculture Plantations on Soil Invertebrate Communities: A Meta-Analysis” foi publicado na revista científica Land Degradation & Development.