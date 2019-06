Lídia Jorge diz que Agustina deixa "uma das obras mais importantes do século XX"

Agustina Bessa-Luís deixa, para a também escritora Lídia Jorge, “do ponto de vista da ficção, uma das obras mais importantes do século XX”. Lídia Jorge classifica a obra de Bessa-Luís como “absolutamente extraordinária, multifacetada e que toca praticamente todos os géneros”, salientando que “onde ela brilha com fulgor único é na ficção”.

Para Lídia Jorge, a literatura de Agustina Bessa-Luís “é o prolongamento daquilo que ela era como mulher, como figura pública, como amiga, como pessoa”.

“Era uma mulher de ação, ela tinha uma ação dentro dela, ela queria transformar as coisas e queria dar notícia dessa transformação, e toda a escrita dela é nesse sentido, no sentido de reclamar uma espécie de progresso que ela não define quais são os limites, mas é uma espécie de marcha, ela entende a marcha da humanidade”, afirmou.

Lídia Jorge defendeu ainda que “essa síntese que Agustina Bessa-Luís foi capaz de fazer, e a interpretação que faz, do mundo atual, do pós-modernismo, está patente de uma maneira absolutamente extraordinária no último livro que escreveu, ‘A Ronda da Noite’”.

“[O livro] mostra que ela foi uma mulher, além de uma grande ficcionista que explorou os lados poéticos da língua, que soube interpretar as patologias do nosso tempo, e exaltar também as virtudes do nosso tempo”, afirmou.

Mário de Carvalho lembra a escritora extraordinária a quem só falta superar a imortalidade

O escritor Mário de Carvalho classificou Agustina Bessa-Luís como uma “escritora extraordinária” e “uma das grandes” do século XX, a quem já só falta superar um desafio, o da imortalidade.

O escritor destacou que a autora de “A Sibila” “ganhou o reconhecimento praticamente unânime de todos os seus confrades, porque, no meio literário, havia um consenso generalizado sobre a grande qualidade literária de Agustina Bessa-Luís.

Na opinião do criador de "Era Bom que Trocássemos Umas Ideias Sobre o Assunto", a escritora, autora de uma extensa bibliografia, que inclui, além de romance, teatro, contos infantis, ensaios e biografias, conseguiu em vida ultrapassar os desafios que se colocam a um escritor, faltando-lhe agora um último.

“Até agora, tinha conseguido superar o desafio da qualidade, o desafio do reconhecimento, pelos seus semelhantes e pelos leitores. A partir de agora, o desafio é outro: o desafio da imortalidade, e não estaremos cá para saber se ela o ganhará ou não”, afirmou.

No entanto, vai avançando: “Do que conheço, impressiona a torrencial imaginação da Agustina, o grande domínio e elasticidade do tratamento da língua portuguesa e, do ponto de vista pessoal, uma maneira de ser também muito própria, que causava muitas vezes a admiração dos seus confrades”.

História da Literatura portuguesa não se faz sem Agustina, diz Maria Teresa Horta

A escritora Maria Teresa Horta considera que "não é possível fazer a história da literatura portuguesa, neste momento, sem passar pela obra da Agustina Bessa-Luís".

"Considero que a Agustina é dos melhores escritores - não é escritora só - da literatura contemporânea portuguesa, mas também morre uma escritora e alguém que eu conheci", afirmou uma das autoras de "Novas Cartas Portuguesas" à agência Lusa.

Para Maria Teresa Horta, 82 anos, esta é "uma perda muito grande" para a literatura portuguesa e recordou que a geração de Agustina Bessa-Luís "foi muito generosa" para a dela. "Recebeu-nos de braços abertos".

Pilar del Río recorda palavras de José Saramago sobre Agustina Bessa-Luís

Pilar del Río, que preside a Fundação José Saramago, fala num sentimento de “orfandade” com a morte de Agustina Bessa-Luís recordando palavras do Prémio Nobel da Literatura sobre a autora de “A Sibila”.

Em declarações à Lusa, Pila del Río destacou que a “grande escritora” Agustina Bessa-Luís “dinamizou a Cultura de Portugal com a sua obra, com a sua personalidade, com as suas declarações, que tinha uma voz própria e uma obra esplêndida”.

“Remeto-me ao que disse José Saramago sobre o que ela escreveu: que se há em Portugal um escritor que participe da natureza do génio, é Agustina Bessa-Luís”, afirmou.

Da obra da escritora, da qual leu vários livros, Pilar del Río partilhou que a primeira que a marcou, “que foi como um golpe”, foi “A Sibila”, de 1954, que lhe valeu os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz.

A responsável máxima da Fundação José Saramago lembrou que, embora fosse público o estado de saúde de Agustina Bessa-Luís, “não é o mesmo saber que está ou que não está”.

“Agustina estava na situação em que estava, mas estava, e a partir de hoje sabemos que não está, e isso é outra coisa, e é duro, é uma orfandade que se sente, que eu sinto”, partilhou.

Rui Zink considera Agustina Bessa-Luís "tesouro nacional"

O escritor e professor universitário Rui Zink considerou hoje que Agustina Bessa-Luís é “um tesouro nacional”, recordando que a escritora deixa “a obra e o cheirinho do seu humor e da sua ironia”.

“Quando uma pessoa é tratada pelo primeiro nome como é o caso dela, - há muitos, muitos, anos -, significa que ela é um tesouro nacional”, disse Rui Zink, em declarações à agência Lusa, explicando que a escritora “era chata, porque [nos] via por dentro e isso, às vezes, é um bocadinho incómodo”.

De acordo com professor universitário, Agustina Bessa-Luís era uma pessoa que não precisava de acessórios para conseguir ver o detalhe.

“Ela era o tipo de pessoa que não precisava de microscópio para ver mais longe, mais dentro”, referiu Rui Zink, admitindo que “é mais interessante” conseguir ver mesmo a “nível do nano”, e que “mais fácil as pessoas verem mais longe para fora”.

Para Rui Zink, Agustina Bessa-Luís deixa “um labirinto enorme de páginas e páginas para nós irmos desbravando”, lembrando que, quando era estudante e dava aulas, teve de reler "A Sibila" para ajudar a passar os alunos, sendo a escritora uma presença desde sempre para o professor universitário.

Biógrafa de Agustina sublinha "obra extraordinária que não morre hoje"

"Enquanto leitora, enquanto biógrafa e pessoa que ainda teve o privilégio de poder conhecer pessoalmente sinto-me profundamente grata por uma obra extraordinária que não morre hoje", disse Isabel Rio-Novo à agência Lusa.

A escritora, que publicou em janeiro a biografia "O Poço e a Estrada", sobre Agustina Bessa-Luís, recorda "uma obra inqualificável, extremamente prolífica, de uma forma de escrita e de uma forma de compreensão e de indagação da natureza humana absolutamente única no contexto da literatura portuguesa e mundial".

Isabel Rio-Novo disse ter conhecido pessoalmente Agustina Bessa-Luís no contexto de projetos de investigação, e recordou "toda a sua inteligência, o seu humor, a sua graça, cuja gargalhada cristalina era verdadeiramente contagiante".

Marcelo Rebelo de Sousa “curva-se perante o génio” que foi Agustina Bessa-Luís

O Presidente da República disse, esta segunda-feira, que Agustina Bessa-Luís é uma dessas “personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós”. "O Presidente da República curva-se perante o seu génio", diz numa nota emitida no site da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa refere-se a Agustina Bessa-Luísa “como criadora, como cidadã, como retrato da força telúrica de um povo e da profunda ligação entre as nossas raízes e os tempos presentes e vindouros”. A escritora, para o Presidente da República, “testemunhou, com o rigor inexcedível da sua escrita, nunca corrigida, o fim de um Portugal e o nascimento de outro. Um e outro feitos do Portugal eterno”. “E é a esse Portugal eterno que ela pertence”, continua. A nota termina com a expressão das “mais sentidas condolências” aos familiares.

António Costa considera Agustina Bessa-Luís uma das mais notáveis escritoras contemporâneas

Numa nota de pesar publicada na rede social "Twitter", António Costa apresenta as suas sentidas condolências à família e amigos de Agustina Bessa-Luis, que faleceu hoje, no Porto, aos 96 anos.

"Portugal perdeu uma das suas mais notáveis escritoras contemporâneas. Como toda a grande literatura, a obra de Agustina Bessa-Luís é uma imensa tela sobre a condição humana, sobre o que temos de mais misterioso e profundo. Sentidas condolências à família e amigos", escreveu o primeiro-ministro.

Agustina ocupa "lugar sem par na narrativa portuguesa contemporânea", salienta Ministra da Cultura

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, considera que a escritora Agustina Bessa-Luís "ocupa um lugar sem par na narrativa portuguesa contemporânea, sempre preocupada com a condição social e cultural em Portugal".

Em nota de imprensa, Graça Fonseca afirma que a autora de "Sibila" é uma das "grandes romancistas e mestre de um dos mais originais processos criativos da ficção portuguesa".

"Autora de uma obra tantas vezes virada para o passado mas sempre contemporânea, sempre presente", Agustina Bessa-Luís inaugurou "um novo espaço ficcional, à imagem de outras grandes mulheres e que, em conjunto com ela, revolucionaram radicalmente a prosa em português, como Maria Velho da Costa ou Maria Gabriel Llansol", afirmou a ministra da Cultura.

"Com uma dedicação inabalável e intransigente à criação literária, o legado de Agustina é vasto, composto por personagens, visões da história, lugares e, acima de tudo, um percurso pessoal e autoral únicos e exemplares", sublinhou Graça Fonseca.

Presidente da Fundação Calouste Gulbenkian diz que obra de Agustina é "expressão riquíssima" para compreender o humano

A escritora Agustina Bessa-Luís, que morreu hoje, aos 96 anos, "é uma das grandes referências da cultura portuguesa contemporânea", afirmou a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota.

"A língua portuguesa tem na sua obra uma expressão riquíssima para a compreensão do género humano e para uma inteligente e paradoxal abordagem da vida e da sociedade", afirmou Isabel Mota, em comunicado.

Associação Portuguesa de Escritores lembra uma das figuras nucleares da literatura portuguesa

O presidente da Associação Portuguesa de Escritores (APE), considera Agustina Bessa-Luís “uma das figuras nucleares da literatura portuguesa do século XX”, que deve ser recordada muito além dos seus romances e das suas obras mais conhecidas.

“A Agustina foi uma das figuras nucleares da literatura portuguesa no século XX, particularmente após a publicação do romance ‘A Sibilia’, que marca uma linha muito pessoal, muito à revelia das correntes estéticas dominantes em Portugal e fora do nosso país”, afirmou José Manuel Mendes.

A sua escrita era “ao mesmo tempo embebida na história e nas tradições e na realidade portuguesa, e num percurso de descoberta das personagens que poderiam, de um ponto de vista psicológico, representar o grande drama humano em toda a sua dimensão”, acrescentou, sublinhando a forma como, de livro em livro, a autora proporcionou “páginas admiráveis”, cujo “grau de elaboração” advinha muito da sua “vastíssima cultura” e das suas leituras, “visando criar-lhe uma base muito pessoal de construção da escrita”.

Na opinião do presidente da APE, Agustina deve ser recordada como romancista – “sobretudo nos seus romances mais referenciados”, embora confesse não estar “muito à vontade” para excluir alguns do que têm sido menos indicados, como por exemplo “Ternos Guerreiros” -, mas sem esquecer “a cronista, a ensaísta, a autora de textos dispersos, não raro fulgurantes, designadamente em crónicas de rádio, em intervenções com pequenas peças radiofónicas, e também nas diferentes circunstâncias para as quais o mundo literário a convocou”.

“Uma figura maior que fisicamente desaparece mas que nos deixa numa perspetiva de valoração do nosso património que é simultaneamente presente e devir. Uma obra singularíssima e irrenunciável”, considerou.

PS destaca “enorme perda” de um vulto da cultura portuguesa

"O PS associa-se ao pesar nacional que a notícia da morte de Agustina Bessa Luís não pode deixar de provocar, tratando-se de um dos maiores vultos da Cultura portuguesa. Com o seu desaparecimento, as letras portuguesas perdem um dos seus grandes expoentes, que figurará por direito próprio entre os grandes escritores portugueses de todos os tempos", lê-se numa nota de pesar publicada no 'site' deste partido.

Para o PS, Agustina Bessa-Luís foi uma "escritora extraordinária, romancista de exceção, atentíssima e mordaz observadora da sociedade", com "uma maneira muito portuguesa de estar no mundo".

"O seu legado, além de um verdadeiro manual de bem tratar a nossa língua, na linha de um Camilo, constitui um notável acervo de obras que é importante que sejam lidas por todas as gerações, atuais e futuras. Essa será mesmo a melhor homenagem que os portugueses podem fazer à vida e à obra de Agustina Bessa Luís", salienta-se ainda na nota do PS, em que esta força política apresenta "as suas mais sentidas condolências, em particular à sua família e amigos" da escritora, "neste momento de enorme perda para Portugal".

Assunção Cristas elogia “inteligência rebelde” de Agustina Bessa-Luís

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, lembrou hoje a escritora Agustina Bessa-Luís, a “inteligência rebelde” e “poder feminino num mundo de homens”.

Numa mensagem divulgada aos jornalistas, Cristas afirmou que a “obra de Agustina Bessa-Luís é tão preciosa, inacabada e desconcertante como a vida”.

“A sua morte, hoje aos 96 anos, é altura para reconhecermos o milagre improvável de termos tido, em Portugal, quem nos escrevesse”, lê-se na mensagem de Assunção Cristas, que transmite as suas condolências à família.

Para a líder centrista, “Agustina ficará, como poucos dos grandes, um nome próprio, como coisa própria dela: a inteligência rebelde, o poder feminino num mundo de homens, a ironia nos diálogos, a insolência da vaidade, a descrição atenta e o fundamental das pequenas coisas”.

Os centristas relembram, “em reconhecimento, uma vida tão original, que nunca aceitou nem se submeteu aos cânones nem a destinos traçados, escreveu e interveio em causas públicas num permanente exercido de liberdade e independência”.

Governo decreta na terça-feira um dia de luto nacional pela morte de Agustina Bessa-Luís

O Governo, por indicação do primeiro-ministro, António Costa, decretou na terça-feira um dia de luto nacional pela morte da escritora Agustina Bessa-Luís, hoje, aos 96 anos, no Porto, disse à agência Lusa fonte do executivo.

cerimónia fúnebre decorrerá nesse mesmo dia na Sé Catedral do Porto, seguindo depois para o cemitério do Peso da Régua, Vila Real, revelou hoje o Círculo Literário Agustina Bessa-Luís.

Agustina Bessa-Luís nasceu em 15 de outubro de 1922, em Vila Meã, Amarante, e encontrava-se afastada da vida pública, por razões de saúde, há cerca de duas décadas.