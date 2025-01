O último governador português de Macau, Vasco Rocha Vieira, durante uma entrevista à Lusa no âmbito do 20.º aniversário da passagem da administração de Macau de Portugal para a China, na sede da Lusa, em Lisboa, 06 de dezembro de 2019. O ex-governador de Macau, Vasco Rocha Vieira disse, em entrevista à Lusa, que 20 anos depois da transição da administração do território para a China, o mais "importante" manteve-se, a continuidade da política e a "identidade", aspetos fundamentais para o seu futuro. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019). MÁRIO CRUZ/LUSA

