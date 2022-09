Ao que tudo indica, Giorgia Meloni vai ser a primeira primeira-ministra de Itália, depois de nas eleições de domingo, nenhum partido ter conseguido uma maioria suficiente para governar sozinho.

Nesse contexto, Itália vai ser governada por uma coligação. De acordo com resultados parciais, esta coligação de direita, que inclui os partidos Irmãos de Itália, liderado por Giorgia Meloni, a Liga, de Matteo Salvini, e Força Italia, de Silvio Berlusconi, obteve 43% dos votos nas legislativas.

Ainda falta serem anunciados os resultados finais e oficiais, mas a Europa já encara Meloni como a nova primeira-ministra de Itália, com a líder do partido de extrema-direita a ser felicitada por vários líderes europeus.

Mateusz Morawiecki, primeiro-ministro da Polónia, foi um dos primeiros a fazê-lo através das redes sociais, com um simples e sucinto: "Parabéns".

A partir de França, Eric Zemmour e Marine Le Pen parabenizaram Giorgia Meloni. A líder da Frente Nacional aplaudiu os líderes dos partidos de extrema-direita "por terem resistido às ameaças da União Europeia antidemocrática e arrogante e conquistado esta grande vitória".

Já Elisabeth Borne, primeira-ministra francesa, disse à RMC Radio e BFM TV que haverá agora uma maior vigilância, em termos de direitos humanos, ao que se passa em Itália: “Na Europa, temos certos valores e, obviamente, estaremos vigilantes”.

Borne exemplificou com o tema d aborto, afirmando que este “é um valor de direitos humanos e o respeito aos outros, ou seja, o direito de ter acesso ao aborto, [que] deve ser defendido por todos”.

Balázs Orbán, diretor político do gabinete do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, endereçou através do Twitter os parabéns a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

"Nestes tempos difíceis, precisamos mais do que nunca de amigos que partilhem uma visão e uma abordagem comuns aos desafios da Europa", escreveu.

De acordo com a agência ANSA, o porta-voz do governo da Rússia, Dmitri Peskov, afirmou esta segunda-feira que espera que o novo governo de Itália tenha uma relação "mais construtiva" com Moscovo.

"Estamos prontos a dar as boas-vindas a qualquer força política que possa ser mais construtiva nas relações com Rússia", disse.

Já de Itália, Roberto Saviano, nome proeminente da literatura italiana, famoso por ter exposto a realidade da máfia napolitana, publicou nas redes sociais a palavra "Resistir" sob um fundo negro.

"Li #Saviano nas tendência [do Twitter] porque os eleitores de Meloni “convidam-me” a sair do país. Estes são avisos. Esta é a Itália que nos espera. Eles já estão a elaborar uma primeira lista negra de inimigos da pátria, apesar daqueles que disseram que o fascismo é outra coisa", publicou o escritor.

Do Brasil vieram felicitações de Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente Jair Bolsonaro.

Já em Portugal, o Livre lamentou os resultados das eleições legislativas em Itália, que disse ver “com inquietação”, mas ressalvou que a esquerda e outras forças progressistas “falharam ao não se aliarem”, abrindo caminho à extrema-direita.

Em comunicado, o partido representado na Assembleia da República pelo deputado Rui Tavares lamentou “a divisão progressista” que "abriu caminho à extrema-direita".

“O Livre olha com inquietação para os resultados das eleições italianas, reiterando a necessidade em repensar as estratégias das forças democráticas, pela defesa da liberdade, da democracia e da Europa”, lê-se o texto.

Para o partido, “estes resultados são mais um exemplo, mas talvez o mais importante, de bons resultados da extrema-direita nos últimos tempos, como aconteceu recentemente com a Suécia”, deixando ainda críticas aos partidos de esquerda.

“Num sistema político que passou a beneficiar coligações, a esquerda e outras forças progressistas que têm em comum a defesa de um modelo económico inclusivo de combate às desigualdades e às alterações climáticas falharam ao não se aliarem, dividindo votos e favorecendo a direita”, criticam.

O Livre salienta que os níveis de abstenção foram "cerca de 10% mais elevados do que em 2018".

“A Aliança Esquerda Verde alcançou cerca de 3,54%, resultado que o Livre congratula. Contudo, perante a gravidade dos problemas atuais, da guerra na Ucrânia à crise climática, a esquerda falha na mobilização dos cidadãos para o voto”, sublinha.