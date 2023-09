Hoje, e de acordo com a SIC Notícias, os clientes nos restaurantes mencionados por Isaltino no seu discurso aumentaram os seus clientes nos últimos dias.

Para Marina Alonço, gerente Casa Galega, "desde que o Dr. Isaltino realmente falou e fez essa publicidade que foi aqui muito bom para os restaurantes. Tem sido uma loucura, as pessoas vêm mesmo pedir o menu do Dr. Isaltino, o arroz de lavagante do Dr. Isaltino”, afirmou à SIC.

Depois da lista de mais de 50 restaurantes, apresentada pelo autarca, as reservas e os pedidos dispararam, caso do restaurante 'O Pombalino', onde Abel Amorim afirmou que nessa mesma semana "quadruplicámos ou mais a venda do arroz de lingueirão. Ligaram-me de Sesimbra, de Almada, de Setúbal, de Cascais, de Sintra…".

Os pratos referidos por Isaltino Morais passaram a liderar os pedidos, segundo a SIC Notícias, sendo que muitas vezes os clientes, apesar de conhecerem os restaurantes, agora vão lá especificamente pelas referências.