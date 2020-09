"As desvantagens, em determinadas faixas etárias, de não regressar às escolas são muito evidentes, e penso que, quando colocadas em contraponto com os riscos concretos para a criança, a balança está muito desequilibrada no sentido das vantagens de a criança regressar à escola". A afirmação é do diretor da unidade de Psiquiatria do Centro Clínico Champalimaud, Albino Oliveira-Maia, e resume bem um conjunto de conversas do SAPO24 com especialistas em diversas áreas.

A questão sobre prós e contras de deixar os filhos ir à escola é levantada por muitos pais e educadores, aflitos com a possibilidade de os filhos poderem contrair Covid-19, numa altura em que as aulas presenciais vão recomeçando um pouco por todo o país.

O diretor do departamento de Pediatria do Hospital Beatriz Ângelo, Paulo Oom, ilustra este receio: "Tenho pais de crianças completamente normais e saudáveis que já tiveram grandes conversas comigo ao telefone sobre se a criança deve ou não ir para a escola. Mais, tenho crianças perfeitamente normais e saudáveis, já crescidas, a chorar porque não querem ir para a escola com medo de apanhar Covid". São miúdos de nove, dez, onze anos.

Para o pediatra, parte da angústia deve-se ao desconhecimento e, por isso, começa por deixar alguma informação relevante: "Hoje, ao fim de seis meses de pandemia, sabemos que, de facto, aquilo que se temia inicialmente, que era que a Covid-19 fosse um bocadinho como a gripe, não é assim. Todos os anos a gripe espalha-se nas escolas e das escolas passa para casa. É por isso que nas urgências de pediatria há um pico de gripe normalmente quinze dias antes do pico da gripe dos adultos. Todos os anos. Quando na pediatria começamos a ter dias e dias só com gripe, avisamos os colegas dos adultos: começou a gripe nas crianças. E é exactamente duas semanas depois que eles começam a ter o pico da gripe nos adultos".

Habitualmente, isto acontece em novembro. "Sendo o coronavírus um primo da gripe, encerrar as escolas não foi uma má ideia, foi sensato e prudente num primeiro momento. No entanto, hoje sabemos que não é assim. Devido às características do vírus, a transmissão é muito mais entre adultos do que entre crianças. Nas crianças a doença é muito mais leve do que nos adultos, não tem comparação. A maior parte das crianças é assintomática, se não é assintomática tem sintomas leves, e a grande maioria fica em casa à espera que a doença passe. Mas, claro, sabemos sempre daquele caso, um caso em um milhão, em que a coisa correu muito mal e foi notícia. A verdade é que esse caso é a exceção da exceção da exceção", garante.

"É claro que algumas crianças se vão contaminar e algumas vão levar a doença para casa. Mas, apesar de tudo, sabemos que ao trazerem a doença para casa também é menos provável serem as crianças a passar a doença aos adultos, é mais provável serem os adultos a passar a doença à criança. Isto porque o que transmite muito o vírus é a tosse e os espirros, que os adultos têm muito mais presente".

Este é um primeiro ponto e tem a ver com a transmissão.

A psicóloga clínica e investigadora do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Margarida Gaspar de Matos, subscreve a necessidade de reabrir escolas e os benefícios do ensino presencial. "Fomos um país exemplar a confinar, todos fizemos o que achámos que era melhor na altura, apesar das muitas informações contraditórias, porque se estava a veicular o que era verdade em cada momento. Agora temos de fazer o processo ao contrário, porque não vamos ficar para sempre nas nossas casas. Mesmo que venha uma segunda vaga, provavelmente virá mais atenuada, porque já há outros cuidados, já há máscaras, já se lavam as mãos, desinfetam-se materiais, não nos colamos uns aos outros", diz. Para a investigadora, a palavra-chave é confiança. "Cada um de nós tem de ter confiança em quem toma conta dos diversos setores, o país não pode ficar cheiinho de treinadores de bancada. Cada um tem de trabalhar para o bem comum, mas na sua área de especialidade, e cabe aos epidemiologistas e aos especialistas da Direção-Geral de Saúde dar diretrizes".

E lembra: "As escolas estão desde junho a preparar a reabertura. Isto não quer dizer que não haja uma escola execrável que tenha um diretor desinteressado ou tresloucado, que devia estar noutro lado qualquer. Pode acontecer e é preciso reportar. Mas, no geral, vejo as escolas a tentar que isto corra o melhor possível e temos de acreditar. Podemos ficar infetados em qualquer lado, o que podemos é baixar a probabilidade de isso acontecer. E é isso que as escolas estão a fazer, baixar probabilidades, cumprindo as recomendações de acordo com as suas possibilidades, ajustadas à sua realidade concreta".

Mas há outro ponto, e tem a ver com o desenvolvimento e a saúde mental das crianças e adolescentes. "As crianças precisam muito da parte presencial do ensino. Para as mais novas, sobretudo, da creche ao primeiro ciclo, o ensino à distância foi um desastre, porque uma criança precisa de estar em contacto com as outras para se desenvolver, é através do convívio que cresce, que percebe os seus limites, onde acaba a sua liberdade e começa a dos outros. O ambiente em casa é muito importante, mas a escola é o veículo fundamental para as crianças se relacionarem e não se transformarem em zombies digitais. Estamos há anos a dizer que é preciso uma dieta digital, porque os miúdos estão a ficar completamente agarrados aos ecrãs: a média em Portugal já ultrapassa as seis horas por dia e nos Estados Unidos ultrapassa as oito horas por dia, uma coisa inacreditável. Portanto, estamos há anos a falar em dieta virtual, mas surge uma pandemia e mandamos tudo para casa para o Zoom e para o Skype. Ou seja, além de não os mandarmos fazer dieta, ainda os estimulamos: não fiquem tristes, falem com os amigos pela Internet. Voltámos para trás, mas agora está na altura de fazer o caminho inverso, é obrigatório o contacto uns com os outros para fazerem um desenvolvimento normal", assegura Paulo Oom.

"Uma criança pode ir para a escola mais cedo ou mais tarde; não deve ir até ao ano, ano e meio para não apanhar doenças e infeções, mas a partir do ano e meio, dois anos tem de ir. Três anos é o limite dos limites, se não foi até essa idade, tem de ir. Isto são as recomendações pelo mundo inteiro, porque é fundamental para o desenvolvimento da criança o contacto com os pares. Hoje vemos crianças, essas, que ainda não tinham ido para a escola, mas que já têm quatro anos, às vezes mais, que são uns zombies, não se sabem relacionar, veem outra criança e não sabem o que hão de fazer, ficam paradas a olhar. Portanto, as consequências de não ir para a escola são gravíssimas nos mais pequenos. Os mais crescidos têm problemas de ansiedade, e há vários relatos em revistas científicas pelo mundo fora".

Margarida Gaspar de Matos fala de um estudo ligado à Organização Mundial de Saúde que se faz em Portugal de quatro em quatro anos, o último, de 2018. "As crianças diziam que não gostam da escola e o pior são as aulas e as cantinas. Do que mais gostam na escola é dos intervalos. Portanto, eles têm saudade da escola, dos recreios (e agora, se calhar, até das aulas). Mas a escola também é isso", diz.

Numa investigação mais recente, 700 miúdos entre os 14 e os 18 anos confessaram "ter umas saudades loucas da escola e dos amigos". A psicóloga clínica não tem dúvidas quando afirma: "Uma geração ficar um ano sem escola presencial, com certeza que acabava com o vírus, mas acabava com toda a gente. Não vale a pena pôr os miúdos em casa e esperar que estejam saudáveis daqui por cinco ou seis anos".

Para Albino Oliveira-Maia, trata-se, mais do que sublinhar os riscos de ir à escola, de sublinhar os riscos de não ir. "Quando digo ir à escola, coloco isto num âmbito mais geral, porque, em última análise, podemos estar a falar de um comportamento de total reclusão domiciliária. E não é preciso ser psiquiatra, psicólogo ou pediatra para perceber que isso não é saudável para ninguém, em particular para crianças que estão em fase de desenvolvimento. As crianças têm necessidades evidentes de interação social, até de exploração do ambiente, que dificilmente terão resposta se estiverem fechadas durante seis meses ou um ano num apartamento, por mais saudável que seja a relação com os pais ou com os irmãos. E isto é uma parte muito centrada nas questões da saúde mental e do desenvolvimento psicológico. Depois há ainda as questões do desenvolvimento cognitivo e intelectual. A aprendizagem retira frutos de ser feita em contexto social e, por outro lado, não é substituída por uma interação social à distância, em grande medida até por questões pragmáticas", considera o médico psiquiatra.

O diretor da unidade de Psiquiatria do Centro Clínico Champalimaud adverte que ficar fechado em casa quatro, cinco, seis meses ou um ano é uma experiência que, de alguma maneira, pode estar a ser feita de uma forma não controlada. "Mas, espero, não vá ser feita de forma controlada, porque seria absolutamente não ética".

créditos: JOSÉ COELHO/LUSA

"Temos bastante evidência, em casos concretos de crianças que por motivos diversos foram isoladas, do impacto extraordinário que isso tem na sua capacidade de desenvolvimento psicológico, social e cognitivo", diz. Além disso, "há uma série de ensaios ao nível da experimentação animal, onde essas manipulações já foram feitas e pelas quais sabemos que há um custo para o desenvolvimento cerebral, comportamental e provavelmente emocional do isolamento prolongado de um animal e da ausência de outros com quem possa interagir. E sabemos isto, em última análise, por coisas tão simples como ver a preferência de um animal por consumir uma solução açucarada quando está isolado ou quando está na sua caixa com outros animais. Isto tem um impacto comportamental imediato e tem um impacto particular quando ocorre em determinadas fases do desenvolvimento, e esse impacto parece ser duradouro. Ou seja, o comportamento de um animal juvenil que tenha sido isolado durante um período do seu desenvolvimento é distinto quando este é adulto, mesmo que entretanto tenha recuperado a interação com outros animais. Isso é inequívoco. Em relação a uma das questões mais importantes para mim, e que têm mais relevância do ponto de vista clínico, é que é evidente que o isolamento se associa a um aumento de comportamentos de tipo depressivo - não podemos perguntar a um animal se está triste, mas podemos avaliar comportamentos sugestivos da presença de traços de tipo depressivo", afirma o médico psiquiatra.

O medo bom e o medo mau

Quando uma criança de nove, dez, onze anos chora porque não que ir para a escola com medo de apanhar Covid, alguma coisa se passa. "Os mais pequeninos ficam ansiosos, percebem que há qualquer coisa, mas depois entram na escola, veem uma bola e vão todos a correr atrás dela, acabou o drama, esquecem", diz Paulo Oom. "Agora, quando há miúdos em pânico, eles são, na quase totalidade, filhos de pais em pânico", assegura. "Alguém lhes incutiu esse pânico".

"As notícias, aqui, têm muita importância. Estar todos os dias a dizer: "morreu um de Covid", "morreram três de Covid", "morreram seis de Covid", cria pânico. Não sei até que ponto não é proposital, porque em Portugal morrem em média 250 a 300 pessoas por dia. Qual é o interesse em saber que morreram dois de Covid, geralmente doentes com comorbidade? Se fossem dois mil a morrer de Covid percebo que fosse notícia. Não sei se a necessidade de dar a notícia não é, de algum modo, uma tentativa para criar medo, porque o medo leva a que as pessoas cumpram mais as regras", admite o pediatra.

Só que a diferença entre medo e pânico é grande: "Uma coisa é o medo, que nos protege, outra coisa é o pânico, que nos desorganiza completamente", afirma. "E, a certa altura, estas notícias, sobretudo junto dos mais vulneráveis, não criam medo, criam pânico. Ao criarem pânico já não estão a fazer aquilo que devem. Esta distinção é muito importante", considera.

Albino Oliveira-Maia, investigador em neurociência, explica: "Do ponto de vista psicológico, o medo não é apenas em relação à saúde da criança, é também da criança enquanto veículo de transmissão. O medo é uma experiência muito visceral e a expressão cognitiva do medo pode não ser o reflexo exato dos motivos pelo qual o medo ocorre. Podemos sentir medo e, posteriormente, construir o motivo pelo qual o sentimos. O motivo pelo qual os pais têm medo é centrado na existência do medo e não na lógica dos argumentos. Numa abordagem frequente na psicoterapia, nomeadamente na psicoterapia cognitiva ou comportamental, há circunstâncias em que o medo não se deve desconstruir, porque é adaptativo, protege-nos. E um dos problemas em relação à situação atual é que, em última análise, ninguém tem uma certeza muito concreta daquilo que é totalmente certo ou totalmente errado e as pessoas têm tido acesso a isso porque as opiniões dos peritos têm mudado em relação a muitas coisas (seis meses é muito pouco tempo para conhecer o comportamento de uma doença). Morrem muito poucas crianças com esta infeção e aquelas que morrem tipicamente são as que têm alguma doença grave subjacente. Mas isto é uma coisa nova, os médicos não sabem muito, os epidemiologistas parece que andam muitas vezes às aranhas, acontecem coisas inesperadas à direita e à esquerda. Portanto, até que ponto posso ter a certeza de que dentro de dez ou quinze ou vinte anos o facto de eu, o meu filho ou alguém da minha família ter sido infetado não virá a trazer uma consequência terrível? Isto é um esforço meu no sentido de fazer uma construção cognitiva por trás daquilo que a incerteza traz".

"Há uma grande incerteza que resulta da ausência de conhecimento e de nós estarmos habituados, particularmente no mundo ocidental, a viver em sociedades que são tendencialmente seguras e previsíveis. E isso, no fundo, traz-nos alguma ilusão sobre o grau de controlo que podemos ter sobre aquilo que vai acontecer. E é uma ilusão, porque, de facto, há uma enorme quantidade de coisas que escapam totalmente ao nosso controlo e que acontecem de uma forma quase aleatória. Esta pandemia trouxe à tona a lotaria que existe ao nível da saúde; podemos não fumar, fazer exercício físico, ter uma boa alimentação e, de uma forma inesperada, contrair uma infeção que veio do desconhecido, na Ásia, e perder a vida ou ter uma consequência importante dessa doença. E mesmo a perspetiva de que isso é improvável ou raro, pelo facto de termos sido expostos a situações de tragédia em alguns locais do mundo ao longo de meses, incutiu nos nossos centros cerebrais dedicados a defender-nos do perigo a sensação de que há aqui uma coisa que põe em causa esta nossa segurança, seja pela sobrevivência, pela saúde ou pelas consequências financeiras do que está a acontecer na sociedade".

Existe, assim, uma linha ténue entre o medo e o pânico, e o efeito pode ser contraproducente. "Aí é quando começamos a entrar mais no âmbito da psicologia clínica e da psiquiatria", diz Albino Oliveira-Maia. "As perturbações de ansiedade, no geral, são circunstâncias em que o medo de alguma coisa, ou até o medo não dirigido, passa a dominar a vida de um indivíduo. E passa a haver uma primazia desse medo em relação a outras necessidades que a pessoa possa ter, sejam de trabalho, de contacto social, de lazer, de relação familiar ou outras. Se um indivíduo vier ter comigo para uma consulta de psiquiatria, for uma pessoa saudável e me disser que vive aterrorizado com a perspetiva de morrer com um enfarte, e que por isso não sai de casa, comprou um desfibrilhador e faz um eletrocardiograma todas as semanas, estamos perante uma circunstância em que fazemos o diagnóstico e tratamos, porque o medo causa um elevado sofrimento e disfunção. Em parte, penso que é isto que estamos a ver. Mas estamos a ver a um nível que é não propriamente individual, mas, de algum modo, social, coletivo: na circunstância da Covid, o sentimento que domina toda a gente é a incerteza".