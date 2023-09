No âmbito de várias operações de fiscalização a nível nacional sobre a “Certificação Energética de Edifícios e o Desempenho Energético de Edifícios, foram fiscalizados 70 operadores económicos”, como sejam centros comerciais ou equivalentes com áreas iguais ou superiores a 500 metros quadrados, precisou a ASAE, em comunicado.

As principais infrações estão relacionadas com o incumprimento, por parte dos proprietários, da avaliação simplificada anual e com a não solicitação às autoridades competentes da verificação da conformidade dos resultados dessa avaliação.