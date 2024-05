Em comunicado, a ASAE adianta que, no âmbito de uma operação realizada através da Unidade Regional do Sul — Unidade Operacional de Évora, foram fiscalizados dois operadores económicos com ligações comerciais entre si, que atuavam exclusivamente por intermédio das redes sociais.

A ASAE refere ainda que durante a ação foi detetada, em flagrante delito, a comercialização de óleo alimentar como azeite virgem extra com Denominação de Origem Protegida (DOP), sendo cobrada a quantia de 30 euros por cada embalagem de cinco litros.

No âmbito da operação, foram instaurados dois processos-crimes, pela prática do ilícito de fraude sobre mercadorias, falsificação de documentos e uso ilegal de denominação de origem ou indicação geográfica, e apreendidos 450 litros de óleo alimentar, centenas de rótulos falsificados, duas viaturas e diversa documentação indiciária da prática do crime.

Segundo a ASAE, o valor total da apreensão ascende a 40 mil euros.

“De referir que se procedeu ainda à colheita de quatro amostras dos produtos oleicos apreendidos, as quais foram encaminhadas ao Laboratório de Segurança Alimentar da ASAE para efeitos de realização das respetivas análises físico-químicas e sensoriais”, lê-se na nota.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo os factos sido comunicados à autoridade judiciária, acrescenta ainda a ASAE.