Em comunicado, a ASAE revelou que os dois detidos foram apanhados em flagrante, “tendo sido apreendidos seis bilhetes para o evento com valores unitários faciais de 90 euros e 150 euros, que se encontravam a ser transacionados por valores que oscilam entre 250 e 350, num total especulado superior a 1.100 euros”.

Um dos detidos foi já presente a tribunal e condenado a uma pena de prisão suspensa de seis meses e 500 euros de multa.

No mesmo documento, a ASAE “alerta os consumidores que devem evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos”.

Aquela polícia realçou ainda que, desde a semana passada, está a desenvolver “uma operação de investigação e vigilância no âmbito da especulação, direcionada para a venda ‘online’ de bilhetes para o concerto dos Coldplay”.

Na semana passada, os Coldplay acrescentaram três concertos em maio de 2023 à atuação inicialmente prevista, tendo a corrida aos bilhetes representado a maior procura de sempre para um evento em Portugal, como disse à Lusa na altura a presidente da plataforma Ticketline.