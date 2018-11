No primeiro dia de reuniões entre os primeiros-ministros e presidentes dos países da ASEAN, com representantes de países parceiros como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coreia do Sul, o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsieng Loong, defendeu a intensificação da cooperação e colaboração tecnológica entre os Estados-membros daquela organização e Seul.

A colaboração servirá para aproveitar ao máximo as vantagens da tecnologia e inovação para melhorar as vidas dos 630 milhões de pessoas da ASEAN (Birmânia, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietname), apontou Lee Hsieng Loong.

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, destacou durante o seu discurso as semelhanças culturais com o bloco do Sudeste Asiático e reiterou a meta dos 200 mil milhões dólares em cooperação comercial, estabelecida durante a reunião da ASEAN do ano passado nas Filipinas.

A ASEAN e a Coreia do Sul têm ainda o objetivo de atingir 15 milhões de turistas dentro de dois anos, algo que “aprofundará a confiança mútua”, sublinhou Moon Jae-in.

Nas reuniões de hoje estão ainda previstos encontros com o Presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.