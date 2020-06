Em comunicado, a associação ambientalista explicou que pretende que “sejam tomadas as necessárias diligências para averiguar a obra em causa e repor a legalidade”.

“Para a Zero, além do desrespeito pelo normativo da Reserva Ecológica Nacional, a intervenção efetuada pela Câmara Municipal de Almada conflitua com regimes de salvaguarda e várias normas gerais e normas específicas do Programa da Orla Costeira de Alcobaça-Cabo Espichel”, afirmou.

Segundo a nota divulgada, a obra em causa "viola" várias disposições "em matéria de proteção dos recursos hídricos, mitigação de riscos, adaptação climática, proteção ecológica, preservação da paisagem e valorização ambiental das praias”.

Além disso, indicou, “não está legitimada pelo Plano de Intervenção de Praia da Fonte da Telha”, nem tem enquadramento “nas normas previstas no Regulamento de Gestão das Praias Marítimas e do Domínio Hídrico do troço Alcobaça-Cabo Espichel”.