O assalto foi consumado entre as 21:30 de segunda-feira e as 06:00 de hoje, hora a que os primeiros funcionários do supermercado chegaram ao local de trabalho e viram o buraco numa parede do estabelecimento, situado na Avenida Vasco da Gama.

“Havia um buraco nas traseiras e, numa primeira avaliação, a gerência detetou logo que tinham levado o cofre do escritório”, disse a fonte.

A Divisão de Investigação Criminal da PSP está a investigar o caso.