Segundo a GNR do Montijo, o condutor da viatura assaltada, que circulava de sul para norte e tinha acabado de fazer a recolha de dinheiro em diversas máquinas de tabaco, terá sido intimado pelos assaltantes a entregar o dinheiro sem que estes tivessem exibido qualquer arma branca ou de fogo.

Depois do assalto, o condutor da carrinha de transporte de tabaco alertou de imediato as autoridades e informou que os três homens encapuzados se colocaram em fuga numa viatura de cor cinzenta.

A investigação do assalto está cargo do Núcleo de Investigação Criminal da GNR do Montijo, no distrito de Setúbal.