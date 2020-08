Segundo o portal de notícias G1, a subida dos crimes violentos no país aconteceu durante a pandemia de covid-19, que obrigou autoridades locais a decretarem medidas de isolamento social para evitar a proliferação do novo coronavírus, condição que em tese deveria favorecer a queda deste indicador, já que nas suas casas a população está menos exposta aos crimes cometidos nas ruas.

O portal brasileiro realiza mensalmente uma contagem sobre crimes violentos no país com dados das secretarias de Segurança Pública dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Em seis meses foram registadas 22.680 mortes violentas, contra 21.357 mortes contabilizadas no mesmo período do ano passado. Ou seja, na comparação ocorreram 1.323 mortes a mais.

Os indicadores sobre o aumento no número de assassínios cometidos no país interrompeu uma tendência de queda registada nos últimos anos, incluindo 2019, quando este tipo de crime registou uma queda de 19% na comparação com o ano imediatamente anterior.