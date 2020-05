Os deputados instam o Governo a diligenciar com Espanha “no sentido de os planos português e espanhol, decorrentes do terceiro ciclo de planeamento, serem discutidos por forma a permitir aferir da possibilidade de harmonizar os seus propósitos”.

Entre as recomendações incluiu-se ainda um “mecanismo que assegure a comparticipação dos concessionários privados de aproveitamentos hidroelétricos e as indústrias integradas no Sistema de Registo de Emissões e Transferências de Poluentes nos custos de monitorização e avaliação da qualidade dos recursos hídricos e ecossistemas associados”.

É recomendado ao Governo que “implemente mecanismos de responsabilização e penalização, aplicáveis também às empresas concessionárias, em caso de incumprimento, sobre os prejuízos provocados a nível socioeconómico e ambiental”.

Os deputados pedem ainda ao Governo um reforço dos meios técnicos e humanos de entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente, a Inspeção-geral de Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, o Instituto da Conservação, da Natureza e das Florestas ou o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR.

O texto propõe que sejam tornados públicos os resultados “do acompanhamento da execução dos planos no quadro do planeamento hidrológico 2016-2021, assim como os pressupostos estratégicos que definirão o aprofundamento significativo da cooperação bilateral para o ciclo de planeamento 2022-2027”.

A par de um estudo sobre o aproveitamento hidráulico do rio Tejo “para fins múltiplos”, o documento pede também um estudo e revisão dos caudais ecológicos, “a assegurar pelos diferentes concessionários”, a par de outra análise versada “nas perdas ambientais, económicas e sociais decorrentes do último episódio ocorrido na Barragem de Cedillo, com vista a uma compensação e reposição do nível ecológico do rio e do seu ecossistema, e para ressarcimento das atividades económicas locais prejudicadas”.