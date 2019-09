Segundo a lista das Nações Unidas, o chefe de Estado português será o segundo a intervir no período da tarde de terça-feira do debate geral desta 74.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, depois do presidente de Angola, João Lourenço.

Na abertura, de manhã, o primeiro a discursar será o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, seguindo-se o presidente dos Estados Unidos da América, país anfitrião, Donald Trump, como é tradição.

Ao final do dia, Marcelo Rebelo de Sousa estará na habitual receção oferecida pelo presidente norte-americano, Donald Trump, aos chefes de Estado que participam na Assembleia Geral da ONU.

Esta 74.ª sessão da Assembleia Geral da ONU tem como prioridades a paz e segurança, erradicação da pobreza, fome zero, educação de qualidade, ação climática e inclusão, e o seu arranque ficou marcado pela cimeira do clima desta segunda-feira.

Na sua intervenção nessa Cimeira da Ação Climática, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou o apoio de Portugal à atuação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerando que tem tido uma "liderança visionária", com as alterações climáticas como "desafio crucial".

Hoje, o Presidente da República irá ainda intervir num evento sobre economia sustentável dos oceanos, copatrocinado por Portugal.