O grupo municipal do PS, cuja proposta foi aprovada com a abstenção do PSD, defendia a instalação de uma sala de consumo protegido fixa e/ou amovível, "de modelo biopsicossocial que comporte as vertentes médica, psicológica e social, a ser inicialmente instalada em local que a realidade melhor aconselhe", bem como o reforço, dos recursos já existente na cidade, designadamente as equipas de rua.

Já a recomendação do PSD foi votada por pontos, sendo que os primeiros dois foram aprovados por unanimidade. O terceiro ponto que foi aprovado com os votos contra do PS, BE E PAN, defendia que "a Câmara do Porto se disponibilize para eventuais apoios logísticos ou materiais, mas em caso algum seja financiadora de uma atividade que é da responsabilidade direta do Governo de Portugal, designadamente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte”.

Na sua proposta, a CDU defendeu, entre outras medidas, a reversão da extinção do Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT), que passaria a ser a entidade responsável por todas as vertentes de intervenção e planeamento, investigação, definição de linhas estratégicas e operacionalização no terreno. Proposta que foi aprovada com a abstenção do PSD.

Entre outras medidas que foram aprovadas por unanimidade, o PAN defendeu a união de "esforços com a ARS Norte para junto do SICAD [Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências] garantir a abertura e funcionamento e sustentabilidade destes espaços" com a maior brevidade possível.

Já o grupo municipal do BE apresentou três recomendações diferentes, duas das quais aprovadas por unanimidade - a recomendação pela consolidação das respostas da Câmara do Porto, que defendia a consolidação de uma estratégia municipal para as dependências, e a Moção "Por um adequado financiamento dos projetos e equipas de redução de riscos e minimização de Danos" que recomendava, por exemplo, "apelar ao Ministério da saúde, ao SICAD e à ARS Norte, a máxima celeridade na disponibilização do financiamento necessário para a implementação dos projetos de salas de consumo protegido na cidade".

Quanto à recomendação pela implementação de salas de consumo protegido no Porto que foi aprovada com os votos contra do PSD e a abstenção do movimento Rui Moreira, defendia recomendar ao executivo que "em articulação com as organizações não-governamentais, desencadeie junto do Ministério da Saúde, SICAD e ARS Norte, o procedimento com vista à implementação de salas de consumo protegido na cidade”

Por último, na sua recomendação, o grupo municipal Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido, cuja proposta foi aprovada por unanimidade, propunha "recomendar ao Ministério da Saúde e à Câmara do Porto que em conjunto e envolvendo diferentes organizações publicas e não governamentais promovam a organização de programas adequados para consumo vigiado, através da criação de salas de consumo assético/protegido", amovíveis ou moveis, em função das necessidades.

ONGs do Porto disponíveis para ajudar autarquia a instalar salas de consumo assistido