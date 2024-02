Trabalhadores do Global Media Group (GMG), concentraram-se à porta das instalações da redação do Jornal de Notícias (JN) e do O Jogo, no início da greve de dois dias convocada pelo Sindicato dos Jornalistas, no Porto, 06 de dezembro de 2023. Esta paralisação decorre como forma de protesto contra um eventual despedimento coletivo de cerca de 150 trabalhadores, comunicado recentemente às delegadas sindicais do Jornal de Notícias pela administração do GMG, que detém os títulos JN, DN, TSF, O Jogo, Dinheiro Vivo, Notícias Magazine, Delas, N-TV, Motor24, Men's Health, Women's Health e Açoriano Oriental. FERNANDO VELUDO/LUSA

