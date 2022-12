Um ano depois da estreia do podcast de política "O sapo e o escorpião", Carlos Guimarães Pinto (Iniciativa Liberal) e André Pinotes Batista (Partido Socialista) aceitaram o desafio de fazer uma "revista do ano" à boleia do jogo de tabuleiro recém-lançado "Quem quer ser primeiro-ministro?".

Este episódio especial de aniversário será gravado esta quinta-feira, 15 de dezembro, às 18h30, no LACS Anjos, e as portas estão abertas a todos aqueles que quiserem assistir ao vivo.

A jornalista Isabel Tavares e o autor deste jogo, o diretor-geral da agência de publicidade Mosca, Manuel Soares de Oliveira, alinham com os deputados na casa de partida, para uma conversa sobre o ano político que acaba e o que aí virá.

Carlos Guimarães Pinto é deputado da IL, professor e diretor do Instituto Mais Liberdade. É vice-presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação e integra ainda a Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR.

André Pinotes Batista é deputado do PS, membro da Comissão Política Nacional do Partido Socialista e comentador desportivo. Integra igualmente a Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.

Venha assistir ao vivo à gravação deste episódio especial do podcast "O sapo e o escorpião", temos dois jogos para oferecer.

Os dados estão lançados. No final da partida ficaremos a saber quem é o sapo e quem é o escorpião.