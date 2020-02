Em comunicado enviado à agência Lusa, a ACOS refere que o aumento da reserva de água para o regadio pode ser atingido com a construção de uma nova barragem no rio Ardila, "projeto já equacionado" pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA), a renegociação da concessão de água autorizada para agricultura e a subida da cota de outras barragens de menor dimensão, designadamente Pedrógão e Alvito.

A associação, que organiza a feira agropecuária Ovibeja, congratula-se com o início das obras para expansão do regadio do Alqueva, anunciado pela EDIA na semana passada, o que "defende desde longa data" e que permitirá passar dos atuais 120 mil para 170 mil hectares de terreno agrícola irrigável pelo projeto até 2023.

"Contudo e em representação das diferentes realidades dos seus associados", a ACOS reivindica que sejam "incluídas de forma definitiva na zona beneficiada" pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) as áreas regadas a título precário, ou seja, que não estão incluídas nos blocos de rega, mas recebem água do Alqueva, "assumindo os proprietários as obrigações decorrentes" da integração e "sem quaisquer custos para o Estado".

Segundo a ACOS, as áreas regadas a título precário ocupam uma área "na ordem dos 20 mil hectares" e, por isso, ao incluí-las na zona beneficiada "deve-se" passar a "considerar" uma área total irrigável pelo EFMA "de aproximadamente 200 mil hectares" ao invés de 170 mil.