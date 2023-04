As sete pessoas distinguidas como associados honorários são, e por ordem alfabética, Antunes Dias, biólogo e investigador; Eugénio Sequeira, engenheiro agrónomo e presidente da Liga para a Protecção da Natureza; Galopim de Carvalho, geólogo e conhecido como o pai português dos dinossauros; Helena Roseta, arquitecta; João Talhadas dos Santos, investigador no CIIMAR, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental; Jorge Paiva, botânico e ecólogo e Luísa Schmidt, socióloga especialista nas áreas da comunicação e do ambiente.

“São personalidades que merecem um elogio pela sua dedicação e trabalho das escalas regional à internacional, com resultados muito significativos no conhecimento e salvaguarda do património natural e construído”, refere a Zero, em comunicado.

A decisão foi tomada em assembleia geral, em 1 de abril, e visou distinguir “sete figuras marcantes que têm combinado diversas vertentes de ação ao longo da sua vida, incluindo a sua conduta na administração pública em prol da sustentabilidade, a atividade científica e o envolvimento em organizações da sociedade civil”.