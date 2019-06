O diretor-geral da Associação de Utilizadores do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena (AUSTRA), Carlos Martinho, disse à Lusa que, além da ação desenvolvida junto do Governo (Ministérios do Ambiente, da Economia e dos Negócios Estrangeiros), foi igualmente desencadeada a constituição de um tribunal arbitral e interposta uma providência cautelar com o objetivo de evitar o resgate da concessão deliberado pelos órgãos municipais de Alcanena (Santarém), cuja concretização estava prevista para 8 de junho.

Num processo iniciado em fevereiro de 2018, a Câmara de Alcanena criou uma empresa municipal, a Aquanena, para gerir os sistemas de abastecimento de água (com concessão à Luságua em vigor até outubro) e de saneamento (que levou ao resgate do contrato de concessão com a AUSTRA que terminaria em 2024), bem como para a manutenção de espaços verdes, limpeza urbana e gestão das linhas de água.

A presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Asseiceira (PS), explicou à Lusa que a decisão teve por base um parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), datado de 2016, sobre a impossibilidade de associações de utilizadores serem entidades gestoras, pelo que foi invocada a questão legal e também de interesse público para justificar o resgate antecipado.

A decisão mereceu, desde o início, a oposição dos industriais de curtumes (que integram a AUSTRA), alegando estes que a decisão é de natureza “política” e se “escudar numa pretensa ilegalidade”, pois o parecer da ERSAR apenas diz tratar-se de uma situação “atípica”, cabendo aos tribunais decidir sobre a legalidade.