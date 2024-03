A juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça e ex-inspetora-geral da Administração Interna (IGAI) Margarida Blasco foi a escolha de Luís Montenegro para a pasta da Administração Interna.

Em comunicado, a ASPP/PSP endereça “os votos das maiores felicidades” para o mandato da governante, salientando “a experiência profissional que apresenta pode ser relevante para o exercício das suas funções”.

“À senhora juíza conselheira Margarida Blasco a ASPP/PSP pede a necessária sensibilidade e disponibilidade para ‘escutar’ as reivindicações dos representantes legítimos dos polícias, que perceba os problemas graves e estruturais que assolam a PSP e os seus profissionais e espera ainda que tenha peso político junto do Governo para poder dar respostas assertivas”.

Apontando os problemas existentes na PSP, como a falta de atratividade, escassez e envelhecimento do efetivo, fuga de quadros, incumprimento da pré-aposentação, baixos salários, ausência de higiene e saúde no trabalho, pouca dignificação da carreira e da condição policial, baixa execução do investimento, condições estruturais débeis, suplementos remuneratórios desajustados, baixo nível motivacional, inoperacionalidade da Instituição, entre outros, a associação “é da opinião que se imponha uma visão e ação política diferente dos governos anteriores, para evitar-se o branqueamento da realidade, a secundarização dos problemas, a propaganda e o assistencialismo”.

A associação manifesta-se “disponível para ser um contributo no sentido de se alcançar as melhores medidas que resolvam os problemas estruturais, esperando que, com a maior brevidade possível, surja oportunidade” para se reunir em breve com a ministra da tutela “para apresentação de cumprimentos, entrega do seu caderno reivindicativo, assim como, uma solução célere para o suplemento de condição policial”.

A tomada de posse do primeiro-ministro e dos ministros do XXIV Governo Constitucional irá decorrer na terça-feira, pelas 18:00, no Palácio da Ajuda. Dois dias depois, no mesmo local e à mesma hora, tomarão posse os secretários de Estado.