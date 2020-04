"A AMDS condena publicamente o presidente dos EUA, Donald Trump, por suspender a contribuição do país à OMS e ao mesmo tempo apoia a posição do secretário-geral das Nações Unidas, da União Europeia, da União Africana e de diversas nações entre as quais Portugal que consideram não ser o momento para fragilizar a organização", lê-se num comunicado divulgado pela associação.

"Neste momento, os EUA são o país que regista o maior número de mortos por covid-19, (...) apesar de o presidente norte-americano ter minimizado desde o princípio as consequências da pandemia", acrescenta.

Trump anunciou na terça-feira que vai suspender a contribuição financeira dos Estados Unidos para a OMS, justificando a decisão com a "má gestão" da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

No comunicado, a AMDS sublinhou que "o diretor da revista médica The Lancet, o médico britânico Richard Horton, classifica a decisão de Trump como 'um crime contra a humanidade' e 'uma traição atroz contra a solidariedade global'", considerando que "todos os cientistas, todos os trabalhadores da área da saúde e todos os cidadãos devem resistir e rebelar-se contra esta traição atroz contra a solidariedade global".

O anúncio de Donald Trump, de que os EUA suspenderão a contribuição para a Organização Mundial de Saúde (OMS), está a provocar uma vaga de reações de preocupação e repúdio, vindas de todo o mundo.