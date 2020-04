A associação defende que o Governo deve decretar a suspensão do pagamento de qualquer contribuição fiscal por parte dos proprietários que tenham imóveis colocados no mercado de arrendamento e quebras de rendimentos superiores a 20%, durante o estado de emergência e mês subsequente, e o fracionamento do pagamento das faturas fiscais de IMI, IRS e AIMI em 12 prestações, ao longo de um ano, sem juros aplicáveis.

A ALP refere que o diploma do regime excecional para as situações de mora no pagamento das rendas foi promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e lamenta que não tenha sido feita “qualquer ressalva” para os donos de imóveis cuja “sobrevivência depende exclusivamente, ou muito significativamente das rendas recebidas dos imóveis arrendados, mantendo-lhes intocadas todas as obrigações contratuais, nomeadamente as fiscais”.

Nesse sentido, a associação exige “um sinal político inequívoco” de sensibilidade social e proporcionalidade dos esforços que estão a ser exigidos “a todos aqueles que se viram forçados, por este diploma, a substituir-se ao Estado numa função social que lhe competiria, vendo-se privados dos seus meios de subsistência”.

No comunicado, a ALP dá nota de que chegam diariamente à associação “relatos desesperados” de senhorios que “já não receberam qualquer pagamento de rendas vencidas em abril”, apesar de o Governo “não ter [ainda] publicado a portaria que regulamente a lei.

A ALP, que conta com 10.000 associados, alerta para que a “ausência de regras claras” em relação aos meios de prova que permitem aos inquilinos suspender o pagamento das rendas, está a provocar “uma onda generalizada de incumprimentos no pagamento” das mesmas, sem que haja “qualquer fundamento invocado, ou penalizações previstas” pelo diploma aprovado.

“É incompreensível que o mesmo Estado que protege inquilinos, no caso de estes terem quebras de 20% do seu rendimento, permitindo-lhes a suspensão do pagamento de renda aos senhorios até ao mês subsequente após o levantamento do estado de emergência no país, deixe entregues à sua sorte milhares de proprietários, muitos deles com idade superior a 65 anos, durante pelo menos três meses (abril, maio e junho, se tomadas como fidedignas as declarações do primeiro ministro e Presidente da República, que já afiançaram publicamente que o estado de emergência se deverá prolongar até 01 ou 15 de Maio, respetivamente)”, lê-se no comunicado.

Este será “um trimestre dramático”, realça a ALP, lembrando que milhares de senhorios vão ficar desprovidos de “qualquer rendimento, ou uma fatia certamente superior a 20% do seu orçamento reduzida” e que, simultaneamente, se “mantêm intocadas as pesadas faturas de impostos” sobre a propriedade, que vão ter de ser pagas a partir de maio.

No comunicado, a ALP solicita ao Governo e aos partidos político representados no parlamento que prorroguem o prazo de submissão eletrónica do pedido de redução do IMI, ao abrigo do regime de capitalização de rendas “Factor 15” até ao final de abril.

A associação explica que requereu à Autoridade Tributária (AT) a extensão do prazo, que terminou a 13 de março, lembrando que o fisco “inexplicavelmente não acolheu esta pretensão legítima”, apesar das dificuldades que foram registadas para a submissão deste pedido.

Este é um mecanismo que foi introduzido este ano pelo fisco, por “pressão da ALP”, e que impede que os senhorios com rendas congeladas não paguem mais IMI do que o total de rendas recebidas anualmente.

Perante a AT, a associação defendeu que, atendendo ao estado de emergência provocado pela pandemia da covid-19, e às restrição impostas, “muitos proprietários mais idosos, do ‘grupo de risco’, perderam a oportunidade de solicitar apoio junto de entidades públicas ou outras, como a ALP ou contabilistas certificados", no preenchimento daquela participação, a ser efetuada exclusivamente de forma eletrónica, por estarem a cumprir o dever de recolhimento social.

