Numa comunicado da Plateia, enviado à agência Lusa, a associação diz ter sido informada pela comunicação social e por associados seus da suspensão daquela medida, no âmbito dos Programas Operacionais de Portugal 2020, que visa o apoio de iniciativas culturais que promovam a inclusão de cidadãos e a coesão de territórios.

Financiado por fundos europeus e desenhado no âmbito de um conjunto de políticas para a coesão social, a medida Cultura para Todos financiaria a atividade cultural e artística em articulação com municípios, comunidades intermunicipais e área metropolitanas, abrindo possibilidades de criação de emprego, dentro e fora dos grandes centros urbanos.

O programa incidia em particular sobre territórios de baixa densidade, comunidades socialmente excluídas e pessoas com deficiências e incapacidades, possibilitando-lhes usufruírem do direito à Cultura, recorda a associação.

A Plateia recorda que, em declarações ao Expresso de sábado passado, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, afirmou que esses projetos “não poderiam avançar enquanto não se descobrisse uma vacina para a covid-19”, já que trabalhavam com pessoas de grupos de risco.

“Alertámos para a gravidade da afirmação por se sugerirem cortes ao financiamento de atividades culturais num contexto em que os trabalhadores do setor estão particularmente vulneráveis, sem proteção social e sem atividade”, afirma a Plateia.