"Desde o início em que o MB Way foi lançado que estava prevista a aplicação de comissões na sua utilização. O MB Way é, em qualquer circunstância, um instrumento novo e particularmente útil, mas que tem concorrência da parte de outras aplicações por parte do sistema bancário", prosseguiu.

O também antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos concluiu o seu raciocínio dizendo que "é natural que seja aplicável uma comissão pela utilização deste serviço, dados os seus reflexos na atividade bancária".

Na semana passada, o BE avançou com um pacote legislativo sobre comissões bancárias que sugeria a proibição da cobrança de comissões pelos bancos nas operações em plataformas eletrónicas operadas por terceiros, como é o caso do MB Way.