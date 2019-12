Em carta dirigida à ministra da Cultura, Graça Fonseca, a associação insurge-se contra a transmissão da “Mensagem de Natal do Cardeal Patriarca de Lisboa” pela RTP, no dia 24 de dezembro, “em horário nobre”.

Esta não é a primeira vez que a associação se queixa da transmissão na RTP de mensagens religiosas “sem tratamento jornalístico nem qualquer outro tipo de moderação”.

Recordando que a RTP já dispõe de espaços para transmitir esse tipo de mensagens (concretamente, o programa semanal "70x7", exclusivamente católico, e o programa "A fé dos homens", que inclui a comunidade católica e outras comunidades religiosas), a associação entende que “a difusão anual de uma ‘mensagem de natal’ do cardeal patriarca da Igreja Católica, fora desses espaços e num formato semelhante ao de um tempo de antena, constitui um privilégio incompatível com a laicidade do serviço público - a que a RTP está obrigada - e que, portanto, deve terminar”.