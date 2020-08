Um processo apresentado contra a Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) afirma que o grupo monopoliza ilegalmente a informação sobre o entretenimento em Los Angeles, ao mesmo tempo em que cria barreira quase impossíveis de ser superadas para a aceitação de novos integrantes.

"Durante todo o ano, os membros da HFPA usufruem de viagens com todas as despesas pagas para festivais de cinema de todo o mundo, onde são tratados com luxo e todos os seus desejos realizados pelos estúdios", acusa o processo apresentado pela jornalista norueguesa Kjersti Flaa.

"Os candidatos qualificados para admissão na HFPA quase sempre são recusados, porque a maioria dos 87 membros não está disposta a partilhar ou diluir os enormes benefícios económicos que recebe", completou.

A HFPA tem influência considerável no mundo do cinema graças aos Globos de Ouro, um dos prémios mais importantes de Hollywood e que abre caminho para a glória nos Óscares.