Assinalando o Dia Nacional das Acessibilidades, o fundador da associação Salvador Mendes de Almeida, em comunicado, estima em mais de dez milhões de euros o impacto da associação na sociedade, substituindo o papel do Estado na promoção da inclusão.

Em 20 anos, a associação contabiliza 6.002 pessoas apoiadas e ainda 462 pessoas com deficiência motora colocadas no mercado de trabalho, atividade que acontece, diz o presidente citado no comunicado, porque o Estado se tem vindo a demitir do seu importante papel para com a inclusão de pessoas com deficiência.

A associação mostra-se comprometida a ser parte integrante das soluções que são necessárias para um futuro mais inclusivo e acessível para todos, assim como comprometidos em chamar à ação o verdadeiro responsável pela inclusão.

Uma petição com 10.603 assinaturas para mudar a fiscalização das acessibilidades foi entregue pela associação na Assembleia da República em setembro, pedindo uma revisão da estrutura e do funcionamento das entidades fiscalizadoras de acessibilidade em Portugal.

Mais de 30 iniciativas para assinalar a 6.ª edição do Dia Nacional das Acessibilidades, que envolvem mais de 30 mil pessoas, estão previstas hoje em escolas, empresas e autarquias de todo o país.