Em comunicado, a ASJP referiu que os números são provisórios, mas que “a adesão à greve de protesto” aponta para os 90%, havendo, contudo, alguns tribunais em que foi de 100%.

“Segundo as informações disponíveis, a adesão no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro é de 100%, assim como no Tribunal da Propriedade Intelectual e do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão", refere a nota.

No Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, nenhum juiz se apresentou ao trabalho da parte da manhã, mas só nos próximos dias se poderá confirmar se a ausência se deveu à greve, segundo a associação.

A média mais baixa apurada foi do Tribunal de Execução de Penas de Évora com 33%.

O dia de protesto de hoje abrangeu os juízes do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão; Tribunal Marítimo; Tribunal da Propriedade Intelectual; tribunais de execução de penas de Coimbra, Évora, Lisboa e Porto e os tribunais administrativos e fiscais de Almada e Aveiro.