De acordo com a associação ambientalista, a campanha intitula-se "Decibéis a mais, o inferno nos céus", e terá início às 07:00 do próximo dia 5 de julho, sexta-feira, terminando às 07:00 de dia 6 de julho, sábado.

A ação decorrerá na zona do jardim do Campo Grande, junto à Avenida do Brasil, onde a ZERO montará um acampamento, e realizará medições contínuas ao longo das 24 horas, utilizando equipamento homologado e certificado, e divulgando em direto a informação obtida.

A campanha decorrerá em simultâneo nas redes sociais, onde o público se poderá juntar, efetuando também monitorizações via ‘software’ de medição de ruído, disponível para ‘smartphones’, "podendo assim também contribuir para uma monitorização cidadã ativa".

De acordo com a organização, também serão disponibilizados outros conteúdos ao longo das 24 horas, "incluindo o que se passa em outros aeroportos da Europa, e testemunhos de lisboetas que sofrem diariamente o ruído gerado pelos aviões nas imediações do aeroporto de Lisboa".

"O ruído é uma forte fonte de perturbação da qualidade de vida das pessoas, nomeadamente o ruído noturno, e encontra-se ligado a doenças crónicas, incluindo stress e doenças relacionadas, mas também a perturbações na aprendizagem das crianças, e mesmo doenças cardiovasculares", aponta a ZERO.

Recorda ainda que, no início do ano, o Governo português assinou um novo acordo com a ANA – Aeroportos de Portugal que engloba o aumento da capacidade aeroportuária do Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa, estando prevista a quase duplicação do número de passageiros, dos atuais 22 milhões para 42 milhões de passageiros por ano, "com um aumento muito significativo do número de movimentos".