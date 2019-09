"A agricultura é uma aliada do ambiente, é um setor onde se sequestra carbono", afirmou presidente dos centristas, em declarações aos jornalistas durante um almoço com produtores agropecuários, num jardim situado junto ao Templo Romano de Évora.

Cristas disse ter participado na iniciativa para "sinalizar o compromisso do CDS com a agricultura, o mundo rural e a produção animal" e notou que, para o seu partido, estes setores "cuidam do território e mantêm uma economia viva e população no território".

Durante o almoço, produtores agropecuários abordaram problemas do setor e criticaram o anúncio do reitor da Universidade de Coimbra de eliminar o consumo de carne de vaca nas cantinas universitárias a partir de janeiro de 2020, por razões ambientais.

No final de uma ronda por vários produtores agropecuários, também a líder do CDS-PP falou do assunto, considerando que "estão enganados" aquele que "tentam por a agricultura contra o ambiente".

"Se queremos ser amigos do ambiente, temos de ser amigos da agricultura e dos agricultores. No Alentejo, temos belíssimo vinho e as videiras sequestram carbono, temos belíssimo azeite e o olival sequestra carbono e temos belíssima carne e as nossas pastagens permanentes também sequestram carbono", sublinhou.