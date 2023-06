Um asteroide com 91 metros de diâmetro irá passar muito perto da terra na manhã desta quarta-feira. A agência norte-americana NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) está neste momento a monitorizar a trajetória do corpo espacial.

De acordo com a agência o asteroide com o nome “2013 WV44"deverá passar a 2,8 milhões de quilómetros da Terra, sendo o que passou mais perto nos últimos cinco dias. A maior aproximação à terra será por volta das 9:00 da manhã de Lisboa.

Este asteroide foi observado pela primeira vez em 2013 e viaja a 11,8 quilómetros por segundo, cerca de 34 vezes a velocidade do som.

Este objeto espacial em questão não deverá colidir com a terra, no entanto, o seu tamanho bastante maior que o normal obriga a NASA a classifica-lo como "potencialmente perigoso", sendo que de acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA "a maioria dos Objetos Próximos da Terra (NEO) não representa qualquer perigo”.