“O Aston Villa está profundamente desapontado por um dos nossos jogadores ter ignorado a recomendação do governo para as pessoas ficarem em casa durante a crise do novo coronavírus”, refere o comunicado emitido pelo emblema de Birmingham, no site oficial.

Segundo os ‘villans’, que regressaram esta época à ‘Premier League’, o ‘capitão’ de equipa “admitiu o erro”, mas “vai ser alvo de um procedimento disciplinar e multado, sendo que a receita será doada aos hospitais de beneficência de Birmingham”.

Na madrugada de domingo, Jack Grealish esteve envolvido num acidente de viação, tendo embatido com o seu carro em outros três veículos que estavam estacionados.

A imprensa inglesa divulgou hoje fotografias do jogador, de 24 anos, após o acidente, dando conta de que este teria estado numa festa em casa de um amigo até perto das 04:00 da manhã.

Horas antes do incidente, Grealish, que tem sido o grande destaque do Aston Villa esta temporada, deixou algumas mensagens nas redes sociais, aconselhando as pessoas a ficarem em casa “para salvarem vidas” e só saírem “para comprar comida, medicamentos ou fazer exercício”.

O Reino Unido registou até agora 1.408 mortes entre 22.141 casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus responsável pela pandemia da covid-19, informou hoje o Ministério da Saúde britânico.