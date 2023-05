Um aluno abriu fogo sobre uma escola em Belgrado tendo matado oito colegas, conta a agência noticiosa sérvia, Tanjug. Além dos colegas, também um segurança foi morto.

O aluno do sétimo ano já foi detido, depois do ataque na escola Vladislav Ribnikar, em Vacar um bairro caro da capital sérvia.

O Ministro da Administração Interna do país dos balcãs confirmou a história na sua página de Facebook, dizendo que todas as forças policiais disponíveis foram enviadas para o local. Acrescentou que a criança, que deverá ter entre 12 e 13 anos, usou a arma do pai.