Uma pessoa na posse de uma faca foi detida pelas autoridades francesas, enquanto um segundo suspeito, também na posse de uma objeto cortante, ainda se encontrava em fuga, avança a agência Reuters.

O incidente ocorreu pelas 16h30 locais (15h30 em Lisboa), perto de uma estação de metro. A zona foi evacuada pela polícia, noticia a agência France-Presse.

Não há ainda informações acerca do motivo do ataque, indicaram as fontes policiais.

*Com agências