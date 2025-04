O autor do ataque desta manhã à esquadra e a um carro da PSP, em Braga, ficou detido e vai ser levado a tribunal na próxima segunda-feira, confirmou ao SAPO24 fonte da PSP. O agressor é de nacionalidade estrangeira e, até ao momento, não são conhecidas as motivações do ato, nomeadamente pela dificuldade de comunicação, "uma vez que não fala português e nós não falamos árabe".

Sobre informações relativas ao agressor que dão conta que já teria sido expulso de França e da Holanda, a mesma fonte da PSP disse não poder confirmar, estando neste momento a decorrer averiguações.

O agressor tinha na sua posse um saco com várias pedras e uma faca de cozinha com a qual feriu, de forma superficial, o polícia do Comando da PSP de Braga que estava a sair de serviço por volta das 08h30. Trata-se de um elemento graduado da PSP de Braga que sofreu um "ferimento ligeiro" e já teve alta.

Ao SAPO24 chegaram imagens da viatura que ilustram a agressão relatada.

Carro PSP em Braga atacado créditos: DR

O Correio da Manhã avança que a motivação poderá estar relacionada com o pedido de asilo que terá sido entregue no início do ano, mas, em declarações ao SAPO24, a PSP de Braga afirmou desconhecer histórico do agressor.

Também esta madrugada teve lugar em Braga uma rixa num bar académico da cidade, da qual resultou a morte de um jovem de 19 anos. Os dois episódios não estão relacionados, confirma a PSP, sendo que a investigação referente à morte do jovem de 19 anos passou para a Polícia Judiciária.

A PSP foi chamada ao local, mas quando chegou o agressor, que fará parte de um grupo de cinco suspeitos, já tinha fugido, não tendo ainda sido encontrados.

O jovem foi vítima de agressão grave com uma arma branca, tendo sido assistido no local pelo INEM que o transportou para Hospital de Braga, onde acabou por morrer.