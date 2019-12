“Um total de 21 combatentes do Talibã, incluindo Zain-Alabidin, o governador-sombra de Laghman, foram mortos num ataque aéreo realizado pela Força Aérea do Exército Nacional Afegão (ANA) no distrito de Alishing, em Laghman, durante a noite”, pode ler-se no comunicado.

Na mesma nota observa-se que cinco talibãs ficaram feridos após o ataque na parte oeste da província, que tem Mehtarlam como capital, localizada a 90 quilómetros a leste de Cabul.

As forças de segurança afegãs intensificaram recentemente as operações de segurança contra os talibãs que tentam ocupar mais território e consolidar as suas posições no campo antes do inverno.