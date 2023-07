Pelo menos seis drones foram vistos a circular sobre a cidade, numa área onde vivem cerca de 14 mil pessoas. A Jenin Brigades, uma unidade composta por diferentes grupos militantes baseados no grande campo de refugiados da cidade, afirmou estar a enfrentar as forças israelitas.

À Reuters, Khaled Alahmad, um condutor de uma ambulância, afirmou que "o que está a acontecer naquele campo de refugiados é guerra. Houve ataques do céu onde o alvo era o campo, e sempre que lá passámos, estavam cerca de cinco a sete ambulâncias a trazer feridos.

O ministro da saúde da Palistina confirmou que pelo menos três pessoas morreram e 27 ficaram feridas em Jenin. Para as forças israelitas, esta ação é caraterizada como uma contraofensiva perante as Jenin Brigades presentes na Cisjordânia.

O ministro da defesa de Israel, Yoay Gallant, disse que as suas "forças estão a monitorizar a conduta inimiga. Estamos preparados para qualquer cenário":

Nos últimos 15 meses a violência tem subido de tom na Cisjordânia. São cada vez mais regulares os ataques que matam palestinianos e israelitas. De recordar que Israel conquistou a Cisjordânia, que os palestinianos consideram ser o núcleo de um futuro Estado independente, juntamente com Jerusalém Oriental e Gaza, na guerra do Médio Oriente de 1967. Após décadas de conflito, as conversações de paz que tinham sido mediadas pelos Estados Unidos da América estão congeladas desde 2014.