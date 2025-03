"A defesa aérea do Ministério da Defesa continua a repelir um ataque maciço de drones inimigos em Moscovo", publicou o autarca no Telegram, acrescentando que 58 drones foram intercetados rumo à capital russa, poucas vezes atacada pela Ucrânia no atual conflito.

"Especialistas dos serviços de emergência trabalham no local onde os destroços caíram", informou ainda.

Meios de comunicação russos divulgaram nas redes sociais imagens de prédios residenciais atingidos pela queda de drones, com janelas quebradas e buracos nos telhados.

Entretanto, o Ministério da Defesa russo disse em comunicado que "os sistemas de defesa aérea intercetaram e destruíram 337 'drones' aéreos ucranianos, incluindo 91 sobre a região de Moscovo e 126 sobre a região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia".

O ataque também teve como alvo as regiões de Bryansk e Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, bem como Ryazan, Kaluga, Voronezh e Nizhny Novgorod.

O governador da região de Moscovo, Andrei Vorobiov, indicou que uma pessoa morreu e três ficaram feridas no ataque, em duas localidades situadas nos subúrbios do sul da capital.

A empresa agroindustrial russa Miratorg disse que a vítima mortal trabalhava num centro de distribuição da companhia.

Entretanto, o aeroporto internacional de Vnukovo suspendeu o tráfego aéreo, enquanto os outros três aeroportos que servem Moscovo "introduziram restrições temporárias", informou a Rosaviatsia, a agência federal de aviação russa.

A Ucrânia e a Rússia enviam diariamente dezenas de 'drones', mas a capital russa raramente é atingida.

No final de dezembro, um ataque maciço de 'drones' ucranianos danificou edifícios e obrigou à retirada de populares na cidade de Kazan, no centro da Rússia, de acordo com a AFP.

Hoje, a Ucrânia vai apresentar aos Estados Unidos um plano de cessar-fogo parcial com a Rússia, numa reunião na Arábia Saudita.

Estas discussões em Jeddah são as primeiras a este nível entre as duas partes desde a desastrosa visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à Casa Branca, no final de fevereiro.

A Ucrânia vai estar em Jeddah com uma proposta, disse um responsável ucraniano, citado pela AFP na segunda-feira: uma "trégua no ar" e "no mar" com Moscovo.

"Estas são as opções de cessar-fogo que são fáceis de pôr em prática e de controlar, e é possível começar por elas", acrescentou o responsável, que não se quis identificar.

*Com agências